هم‌زمان با گرامیداشت هفته دولت و در جریان سفر تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به گلستان، مرحله اول طرح سردخانه ۵ هزار تنی در شهرستان آزادشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این طرح که با هدف تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه اجرا شده، نمادی از حمایت دولت از توسعه بخش تولید و صنایع تبدیلی است.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی به مرحله افتتاح رسیده است و ظرفیت عملیاتی این سردخانه ۵ هزار تن بوده و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۸ نفر از نیرو‌های بومی فراهم شده است که گامی مهم در جهت کاهش بیکاری و توسعه اشتغال‌زایی در شهرستان آزادشهر محسوب می‌شود.

این سردخانه با هدف بهینه‌سازی زنجیره تأمین، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و جلوگیری از ضایعات محصولات باغی ایجاد شده است و افتتاح آن در هفته دولت، نویدبخش تقویت بنیه اقتصادی منطقه و تسهیل در ارائه خدمات نوین ذخیره‌سازی و بسته‌بندی در استان گلستان است.