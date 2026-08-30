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مدیرکل استاندارد خوزستان، از اجرای طرح بازرسیهای دورهای و نظارت میدانی بر کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صا و سیما آبادان؛ رضا قیصیپور مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و صیانت از سلامت و ایمنی مصرفکنندگان اولویت اصلی این سازمان است گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی، کارشناسان این ادارهکل با حضور در واحدهای تولیدی، فرآیند تولید و کیفیت محصول نهایی را بر اساس استانداردهای ملی مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.
او افزود: تمامی تولیدکنندگان مشمول مقررات استاندارد اجباری، مکلف به رعایت موازین کیفی و دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند. بازرسیها به صورت هدفمند و با هدف پیشگیری از عرضه کالاهای فاقد کیفیت به بازار مصرف انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با استانداردهای ملی، برخوردهای قانونی لازم با واحدهای متخلف انجام خواهد شد.
قیصیپور در ادامه با تاکید بر اینکه نظارتها در سال ۱۴۰۵ با جدیت بیشتری تداوم خواهد داشت، از تمامی هماستانیها خواست در صورت مشاهده هرگونه کالای غیراستاندارد در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد خوزستان گزارش دهند.