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پنج کشتیگیر قمی در رقابتهای انتخابی تیم ملی المپیک دانشآموزی حضور خواهند داشت و برای کسب پیراهن تیم ملی به مصاف رقبای خود میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پنج کشتیگیر قمی در رقابتهای انتخابی تیم ملی المپیک دانشآموزی حضور خواهند داشت و برای کسب پیراهن تیم ملی به مصاف رقبای خود میروند.
در بخش کشتی آزاد، امید دهستانی نماینده استان قم خواهد بود؛ همچنین در بخش کشتی فرنگی، امیرحسین خانی، محمدمبین مردی، حسین ابراهیمی و محمد بزرگی به نمایندگی از استان قم در این رقابتها حضور خواهند داشت.
رقابتهای انتخابی کشتی آزاد روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریورماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار میشود.