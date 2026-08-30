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۱۷ طرح عمرانی و خدماتی در بخش دشتسر شهرستان آمل با اعتباری بالغ بر ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، ۱۷ طرح عمرانی و خدماتی در بخش دشتسر شهرستان آمل با اعتباری بالغ بر ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این طرحها که در حوزههای مختلف زیرساختی، خدماتی و عمرانی اجرا شدهاند، گامی مؤثر در جهت توسعه و آبادانی این منطقه و بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن محسوب میشوند.
جزئیات طرحهای افتتاحشده
طرحهای افتتاحشده در بخش دشتسر آمل شامل موارد زیر است:
🔹 طرح تعویض سیم به کابل و روشنایی معابر: به طول ۶۳۰۰ متر در روستاهای کمدره، آهنگرکلا، پاشاکلا و داودکلا
🔹 جدولگذاری، زیرسازی، آسفالت و احداث پل: به طول ۳۷۱۰ متر در روستاهای کمدره، آهنگرکلا، هندوکلا، بوران، سرخکلا، خرمنکلا و سالارمحله
🔹 خرید سه خودروی حمل زباله نیسان: برای روستاهای نوده، آهنگرکلا و پاشاکلا
🔹 تجهیز و تکمیل ساختمان دهیاری شادمحل
🔹 تجهیز و راهاندازی چاه: در روستاهای مهدیخیل، بابکان و نفرخیل
🔹 احداث پل شهیدان برزگر (ورودی هارونکلا): همراه با دیواره حفاظتی
🔹 زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی ورودی ضلع شمالی شهر: به مساحت ۸۰۰۰ مترمربع
🔹 اجرای طرح مبادی ورودی شهر و پیادهروسازی امامزاده یحیی: در منطقه هارونکلا
🔹 زیرسازی و آسفالت خیابان فرهنگ و معابر سطح شهر بابکان: به مساحت ۱۲۰۰۰ مترمربع
🔹 احداث کانال دفع آبهای سطحی و آبروی کشاورزی شهر بابکان: به طول ۱۴۰۰ متر
🔹 احداث دیوارههای سنگی حفاظتی رودخانههای شهری سیدرود و کتلكش
تأثیر طرحها در توسعه منطقه
اجرای این طرحها، علاوه بر بهبود زیرساختهای عمرانی و خدماتی، نقش مهمی در رفاه حال ساکنان و توسعه اقتصادی و گردشگری بخش دشتسر آمل خواهد داشت. تعویض سیمها به کابل، بهبود روشنایی معابر، آسفالتریزی معابر و احداث پلها، از جمله اقداماتی است که کیفیت زندگی و ایمنی تردد را به طور قابلتوجهی افزایش میدهد.
حمایت از توسعه روستایی و شهری
با اجرای این طرحها، بخش قابلتوجهی از نیازهای زیرساختی روستاها و شهرهای منطقه دشتسر مرتفع شده است. خرید خودروهای حمل زباله، تجهیز چاهها و تکمیل ساختمان دهیاری نیز گامهای مؤثری در جهت بهبود خدماترسانی به مردم منطقه بوده است.