۱۷ طرح عمرانی و خدماتی در بخش دشت‌سر شهرستان آمل با اعتباری بالغ بر ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، ۱۷ طرح عمرانی و خدماتی در بخش دشت‌سر شهرستان آمل با اعتباری بالغ بر ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها که در حوزه‌های مختلف زیرساختی، خدماتی و عمرانی اجرا شده‌اند، گامی مؤثر در جهت توسعه و آبادانی این منطقه و بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن محسوب می‌شوند.

جزئیات طرح‌های افتتاح‌شده

طرح‌های افتتاح‌شده در بخش دشت‌سر آمل شامل موارد زیر است:

🔹 طرح تعویض سیم به کابل و روشنایی معابر: به طول ۶۳۰۰ متر در روستاهای کمدره، آهنگرکلا، پاشاکلا و داودکلا

🔹 جدول‌گذاری، زیرسازی، آسفالت و احداث پل: به طول ۳۷۱۰ متر در روستاهای کمدره، آهنگرکلا، هندوکلا، بوران، سرخ‌کلا، خرمن‌کلا و سالارمحله

🔹 خرید سه خودروی حمل زباله نیسان: برای روستاهای نوده، آهنگرکلا و پاشاکلا

🔹 تجهیز و تکمیل ساختمان دهیاری شادمحل

🔹 تجهیز و راه‌اندازی چاه: در روستاهای مهدی‌خیل، بابکان و نفرخیل

🔹 احداث پل شهیدان برزگر (ورودی هارون‌کلا): همراه با دیواره حفاظتی

🔹 زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی ورودی ضلع شمالی شهر: به مساحت ۸۰۰۰ مترمربع

🔹 اجرای طرح مبادی ورودی شهر و پیاده‌روسازی امامزاده یحیی: در منطقه هارون‌کلا

🔹 زیرسازی و آسفالت خیابان فرهنگ و معابر سطح شهر بابکان: به مساحت ۱۲۰۰۰ مترمربع

🔹 احداث کانال دفع آب‌های سطحی و آبروی کشاورزی شهر بابکان: به طول ۱۴۰۰ متر

🔹 احداث دیواره‌های سنگی حفاظتی رودخانه‌های شهری سیدرود و کتلكش

تأثیر طرح‌ها در توسعه منطقه

اجرای این طرح‌ها، علاوه بر بهبود زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، نقش مهمی در رفاه حال ساکنان و توسعه اقتصادی و گردشگری بخش دشت‌سر آمل خواهد داشت. تعویض سیم‌ها به کابل، بهبود روشنایی معابر، آسفالت‌ریزی معابر و احداث پل‌ها، از جمله اقداماتی است که کیفیت زندگی و ایمنی تردد را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

حمایت از توسعه روستایی و شهری

با اجرای این طرح‌ها، بخش قابل‌توجهی از نیازهای زیرساختی روستاها و شهرهای منطقه دشت‌سر مرتفع شده است. خرید خودروهای حمل زباله، تجهیز چاه‌ها و تکمیل ساختمان دهیاری نیز گام‌های مؤثری در جهت بهبود خدمات‌رسانی به مردم منطقه بوده است.