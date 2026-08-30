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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:پیش بینی میشود امسال ۲۶ هزار تن گردو از باغ های استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اينکه سطح زیر کشت باغ های گردو در استان ۱۴ هزار هکتار است،گفت: پیشبینی می شود امسال ۲۶ هزار تن محصول گردو از باغهای استان برداشت و روانه بازار شود.
محمدرضا بیرانوندبا اشاره به ظرفیتهای مناسب لرستان در تولید گردو افزود: شرایط آب و هوایی و ظرفیتهای موجود در مناطق مختلف استان، زمینه ی مناسبی را برای توسعه باغ های گردو و افزایش تولید این محصول فراهم کرده است.
وی بیان کرد:گردوی تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به دیگر استانهای کشور هم ارسال میشود.
بیرانوند افزود: گردو از جمله محصولات مهم باغی لرستان است و تولید این محصول نقش مهمی در ایجاد درآمد و اشتغال برای بهرهبرداران و باغداران استان دارد.
وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات باغی،برنامههایی برای حمایت از باغداران و توسعه باغ ها در دستور کار قرار دارد.