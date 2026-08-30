به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اينکه سطح زیر کشت باغ های گردو در استان ۱۴ هزار هکتار است،گفت: پیش‌بینی می شود امسال ۲۶ هزار تن محصول گردو از باغ‌های استان برداشت و روانه بازار شود.

محمدرضا بیرانوندبا اشاره به ظرفیت‌های مناسب لرستان در تولید گردو افزود: شرایط آب و هوایی و ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف استان، زمینه ی مناسبی را برای توسعه باغ های گردو و افزایش تولید این محصول فراهم کرده است.

وی بیان کرد:گردوی تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به دیگر استان‌های کشور هم ارسال می‌شود.

بیرانوند افزود: گردو از جمله محصولات مهم باغی لرستان است و تولید این محصول نقش مهمی در ایجاد درآمد و اشتغال برای بهره‌برداران و باغداران استان دارد.

وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات باغی،برنامه‌هایی برای حمایت از باغداران و توسعه باغ ها در دستور کار قرار دارد.