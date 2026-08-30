مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی از آزادی بیش از یک هزار و ۳۰۰ زندانی محکوم مالی غیرعمد و نیازمند، اشتغال ۴ هزار و ۷۷۴ مددجو و بهره‌مندی بیش از یک هزار و ۲۰۰ زندانی از پابند الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا روشان مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی، با اشاره به رویکرد اصلاحی و تربیتی در نظام زندانبانی اسلامی گفت: در ماه‌های اخیر تلاش شده است با حرکت در مسیر کاهش جمعیت کیفری، تسهیل بازگشت زندانیان به جامعه و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اشتغال‌محور، زمینه بازگشت سالم و عزتمندانه مددجویان به جامعه فراهم شود.

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی افزود: آزادی زندانیان نیازمند از طریق پیگیری‌های قضایی و حمایتی، توسعه برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و اشتغال داخل زندان و تقویت زیرساخت‌های توانمندسازی مددجویان از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده بوده است. تعامل مؤثر با دستگاه قضایی، ستاد دیه و خیرین نیز نقش مهمی در پیشبرد این برنامه‌ها داشته است و بر این باوریم که زندان تنها محل نگهداری نیست بلکه باید به مرکزی برای اصلاح، آموزش، مهارت‌آموزی و بازپروری تبدیل شود.

افزایش بازدید قضات و توسعه ارفاقات قانونی

روشان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش جمعیت کیفری گفت: در یک سال گذشته پنج هزار و ۲۶۱ مورد بازدید قضات و مراجع قضایی از زندان‌های استان انجام شده که افزایش این بازدید‌ها به توسعه اعطای ارفاقات قضایی به زندانیان منجر شده است. در این مدت یک‌هزار و ۲۳۲ نفر با استفاده از آزادی مشروط و ۲ هزار و ۴۸ نفر نیز با تعلیق مجازات از زندان آزاد شدند.

وی افزود: با جذب مشارکت خیرین و نهاد‌های حمایتی برای پرداخت بدهی زندانیان جرائم مالی غیرعمد زمینه آزادی بیش از یک‌هزار نفر از زندانیان نیازمند فراهم شده است.

اشتغال ۴۷۷۴ مددجو در کارگاه‌های تولیدی

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از رویکرد‌های اصلی اداره‌کل تبدیل زندان‌ها به کانون تولید و مهارت‌آموزی است گفت: با توسعه کارگاه‌های جدید و تعامل با بخش خصوصی حدود چهار هزار و ۷۷۴ نفر از مددجویان در قالب طرح‌های مختلف اشتغال‌زایی و کارگاه‌های تولیدی مشغول به کار و کسب درآمد شده‌اند. در حوزه حرفه‌آموزی نیز با ایجاد مراکز ثابت فنی و حرفه‌ای در دو زندان بزرگ استان تلاش شده است ظرفیت مهارت‌آموزی افزایش یابد و این روند با توسعه مراکز ثابت فنی و حرفه‌ای و کارگاه‌های جدید ادامه خواهد یافت.

روشان افزود: هدف این است که مددجو پس از آزادی علاوه بر برخورداری از مهارت شغلی با سرمایه اولیه وارد چرخه اقتصادی جامعه شود.

آموزش مهارتی متناسب با نیاز بازار کار

روشان با اشاره به تغییر رویکرد اداره‌کل از آموزش‌های سنتی به آموزش‌های مهارت‌محور گفت: در سال جاری هفت هزار و ۳۷۵ نفر از زندانیان در دوره‌های حرفه‌آموزی شرکت کرده‌اند. تنوع‌بخشی به مهارت‌ها و توجه به نیاز واقعی بازار کار استان از جمله محور‌های این تحول بوده و حوزه‌هایی مانند مهارت‌های فناورانه و صنایع دستی مدرن نیز به برنامه‌های آموزشی اضافه شده است.

وی افزود: با افتتاح دو مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه‌ای و توسعه کارگاه‌های تخصصی ظرفیت‌های مهارتی زندان‌های استان نسبت به گذشته افزایش یافته است. هدف امروز صرفاً پر کردن اوقات مددجویان نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با افزایش توانمندی اقتصادی آنان، زمینه کاهش بازگشت به جرم فراهم شود و از مرحله آموزش صرف به سمت تولید و اشتغال واقعی حرکت کنیم.

پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به ۵۴۶ زندانی آزادشده

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی گفت: آزادی بیش از ۱۳۰۰ زندانی نیازمند در خراسان رضوی/ اشتغال ۴۷۷۴ مددجو در زندان‌ها/۱۲۰۰ زندانی خراسان رضوی با پابند الکترونیکی تحت نظارت هوشمند قرار دارند

روشان درباره برنامه‌های اشتغال پس از آزادی نیز افزود: برای ایجاد اشتغال پایدار سه محور تطبیق مهارت‌های کسب‌شده در دوران حبس با نیاز بازار کار، ایجاد بستر‌های حمایتی و تسهیلاتی برای راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک و تعامل مستقیم با کارفرمایان و بخش خصوصی دنبال می‌شود.

وی گفت: در سال گذشته ۵۴۶ نفر از زندانیان آزادشده دارای مهارت تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی دریافت کرده‌اند.

آزادی بیش از ۱۳۰۰ زندانی محکوم مالی غیرعمد

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی با اشاره به نقش خیرین و ستاد دیه در آزادی زندانیان نیازمند افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ زندانی محکوم مالی غیرعمد و نیازمند که با بدهی بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زندان تحمل حبس می‌کردند با کمک ستاد دیه و خیرین استان آزاد شده‌اند. گذشت کامل شاکیان نیز زمینه‌ساز آزادی ۳۰۰ زندانی دیگر شده است.

روشان درباره مشارکت خیرین نیز گفت: نگاه جامعه به موضوع خانواده زندانیان تغییر کرده و مشارکت خیرین از کمک‌های مقطعی و خیرخواهانه به سمت حمایت‌های ساختارمند و مستمر حرکت کرده است.

وی افزود: در همکاری با انجمن حمایت از زندانیان برنامه‌هایی فراتر از کمک‌های مالی تدوین شده و حمایت از خانواده‌های مددجویان و حفظ کرامت انسانی آنان در اولویت قرار گرفته است.

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی گفت: مشارکت خیرین در استان از نظر حجم و تنوع حمایت‌ها، از جمله حمایت‌های معیشتی، اشتغال، حرفه‌آموزی، آموزشی و روانی، رشد مثبتی داشته و در حال تبدیل شدن از یک خیریه ساده به یک شبکه حمایتی اجتماعی هستیم.

ارائه بیش از ۱۴ هزار بسته معیشتی به خانواده زندانیان

روشان با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده زندانیان افزود: خانواده نخستین و مهم‌ترین حلقه در فرآیند بازگشت سالم مددجو به جامعه است و آسیب دیدن خانواده می‌تواند احتمال بازگشت فرد به جرم را افزایش دهد.

وی گفت: در یک سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۵۲ بسته معیشتی یک‌هزار و ۸۲۱ مورد کمک‌هزینه درمانی و ۱۸ هزار و ۵۴۸ مورد کمک نقدی به پنج هزار و ۳۰۰ خانواده زندانی نیازمند تحت پوشش انجمن‌های حمایت از زندانیان ارائه شده است. در کنار حمایت‌های معیشتی، مشاوران و مددکاران اجتماعی نیز برای کاهش استرس، افزایش تاب‌آوری و مدیریت بحران در خانواده‌ها فعالیت می‌کنند.

قرآن‌محوری در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی زندان‌ها

روشان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و قرآنی زندان‌های استان افزود: برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بر پایه «قرآن‌محوری کاربردی» استوار شده و هدف استفاده از آموزه‌های قرآنی برای اصلاح رفتار، ارتقای سلامت روان و پیمودن مسیر توبه و بازگشت به جامعه است.

وی گفت: طی یک سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۸ نفر در دوره‌های آموزش علوم قرآنی و پنج هزار و ۸۲۱ نفر در کلاس‌های آموزشی احکام و عقاید شرکت کرده‌اند و در حال حاضر یک‌هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان از حفظ سوره‌های منتخب تا کل قرآن کریم برخوردارند.

بیش از ۱۲۰۰ زندانی تحت نظارت پابند الکترونیکی

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی با اشاره به توسعه استفاده از پابند الکترونیکی افزود: پابند الکترونیکی جایگزین مجازات نیست بلکه جایگزین نوع مجازات است و با استفاده از آن، حبس در محیط بسته به حبس در محیط باز تحت نظارت دقیق تبدیل می‌شود. کاهش فشار بر ظرفیت زندان‌ها، حفظ پیوند‌های خانوادگی و اجتماعی و استفاده از نظارت هوشمند از مهم‌ترین مزایای این شیوه است.

روشان گفت: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط با استفاده از پابند الکترونیکی دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

حرکت به سمت خدمات جامع درمانی و روانشناختی

وی درباره خدمات درمانی ارائه‌شده به زندانیان افزود: در رویکرد جدید درمان جسمی و حمایت روانی و اجتماعی به صورت یکپارچه دنبال می‌شود و تیم‌های مددکاری و روان‌شناسی در کنار خدمات پزشکی وضعیت سلامت روان مددجویان را نیز پایش می‌کنند. مشاوره‌های فردی و گروهی برای مدیریت بحران‌های روانی و همچنین مشاوره پیش از آزادی برای آماده‌سازی مددجویان جهت بازگشت به خانواده و بازار کار ارائه می‌شود.

توسعه هوشمندسازی و ارتباط تصویری زندانیان با خانواده‌ها

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی هوشمندسازی زندان‌ها را یک ضرورت امنیتی و مدیریتی دانست و گفت: ارتقای تجهیزات نظارتی دیجیتال مدیریت الکترونیک برای کاهش بروکراسی و افزایش دقت در پرونده‌های مددجویان و توسعه نظارت الکترونیک از محور‌های اصلی این برنامه است.

روشان درباره ارتباط تصویری زندانیان با خانواده‌هایشان افزود: این خدمت در کنار ملاقات حضوری و به عنوان مکمل آن دنبال می‌شود تا خانواده‌هایی که دسترسی کمتری به زندان دارند، امکان ارتباط مستمر با زندانی را داشته باشند.

انتقال زندان‌های استان به خارج از بافت شهری

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی زندان‌های استان گفت: بر اساس قانون زندان‌هایی که در داخل بافت شهری قرار دارند باید به خارج از شهر منتقل شوند و در همین راستا برای زندان‌های درگز، تایباد، نیشابور، مشهد و سرخس پروژه تعریف شده است.

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی افزود: زندان شهرستان درگز در سال جاری تکمیل و به خارج از بافت شهری منتقل شد و پروژه بازداشتگاه خواف و زندان تایباد نیز آماده افتتاح و بهره‌برداری است. پروژه زندان‌های مشهد، سبزوار، نیشابور و سرخس برای تکمیل و ادامه فرآیند اجرایی نیازمند تأمین و تخصیص اعتبار است.

روشان گفت: انتقال زندان‌ها به خارج از شهر علاوه بر کاهش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی فضای مناسب‌تری برای آموزش، تربیت، حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان فراهم می‌کند.

خراسان رضوی در شاخص‌های فرهنگی و حمایتی رتبه برتر کشوری کسب کرد

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی مهم‌ترین موفقیت اداره‌کل در مقایسه با سال گذشته را «بهره‌وری هوشمندانه در مدیریت جمعیت کیفری» عنوان کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین بهره‌مندی نظام‌مند از ارفاقات قضایی و مدیریت ظرفیت زندان‌ها در کنار ارتقای خدمات درمانی و مشاوره‌ای از جمله اقدامات انجام‌شده بوده است.

روشان گفت: رشد عملکرد استان در سال جاری علاوه بر مدیریت جمعیت کیفری در کیفیت خدمات و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس نیز قابل مشاهده است.

وی افزود: در حوزه اقدامات فرهنگی، تربیتی و حمایتی نیز با تدوین برنامه‌های نوین و کاربردی، در تمامی شاخص‌ها رشد داشته‌ایم که این امر به کسب رتبه برتر کشوری برای خراسان رضوی منجر شده است.

مدیریت بازگشت هدف اصلی زندان‌های خراسان رضوی

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی درباره برنامه‌های اداره‌کل برای ادامه سال جاری گفت: برنامه‌ها بر پایه ارتقای کیفیت اصلاح و تربیت بنا شده و هدف صرفاً مدیریت زندان نیست بلکه مدیریت بازگشت مددجو به جامعه است.

روشان افزود: تلاش می‌کنیم با تجمیع ظرفیت‌های سازمانی و برون‌سازمانی ضمن توسعه خدمات نظام زندانبانی، موضوع زندان را به یک گفتمان مثبت اجتماعی تبدیل کنیم چراکه موضوع زندان و زندانی تنها مسئله سازمان زندان‌ها نیست و همه ارکان جامعه باید در این فرآیند نقش‌آفرینی کنند.

وی کمبود اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را مهم‌ترین چالش پیش روی اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، زندان‌های مشهد، سرخس، سبزوار و نیشابور نیز به خارج از بافت شهری منتقل خواهند شد.