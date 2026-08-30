به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،ششمین دوره جشنواره موسیقی نواحی استان کرمان به مدت ۲ روز با محوریت موسیقی پهلوانی و حماسی و روایت آیین‌های رزمی کهن، میزبان هنرمندان موسیقی نواحی از سراسر استان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: ۸۰ هنرمند و ۱۲ گروه از سراسر استان به مدت ۲ روز در ششمین جشنواره موسیقی نواحی کرمان به اجرای برنامه می پردازند.

حسین اسحاقی تاکید کرد: این جشنواره پیش رویداد جشنواره موسیقی نواحی کشوری است که ۲۵ تا ۲۸ آبان در کرمان برگزار می شود.