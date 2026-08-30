پخش زنده
امروز: -
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از واگذاری ۱۵۱ واحد مسکونی به مددجویان استان همزمان با هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جمال شیبه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: این تعداد واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال با مشارکت مردمی و همکاری نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی احداث شدند.
او افزود: از این تعداد ۲۱ واحد مسکونی در اهواز و سایر واحدها در نقاط مختلف استان با کمک گرفتن تسهیلات بانکی، وامهای قرضالحسنه و حمایتهای بیدریغ خیرین و گروههای جهادی ساخته شدند.
شیبه تاکید کرد: موفقیت در این مسیر، مرهون همکاری و تعامل خیرین، نیکوکاران، گروههای جهادی و دستگاههای اجرایی دولت است.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان ادامه داد: در سال جاری، علاوه بر ساخت ۱۵۱ واحد مسکن ۶۴۰ واحد مسکونی دیگر نیز به مددجویان تحویل داده شده و سه هزار و ۹۰۰ مورد خدمات تعمیراتی، اصلاح فضاهای جانبی و لولهکشی گاز نیز در استان انجام شده است.
او گفت: برای ساخت مسکن مددجویان در کنار اعتبارات دولتی، کمیته امداد از ظرفیت مردم، خیران و نیکوکاران برای تامین مسکن خانوادههای تحت حمایت استفاده میکند.