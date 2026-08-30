به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مردم این استان در صد و هشتاد و دومین شب از عملیات «میدان‌داری» در خیابان‌ها و میادین اصلی، نمادی از وحدت، همدلی و ایستادگی بی‌قید و شرط را به نمایش گذاشتند. این حضور پرشور که با هدف حمایت از امنیت داخلی و همبستگی با نیروهای مدافع وطن صورت گرفته، پیام روشنی به جهانیان داد: «امنیت این سرزمین، خط قرمز مردم قزوین است.»

حضور گسترده و خودجوش شهروندان قزوین در خیابان‌ها، نه تنها آرامش و اقتدار مضاعفی به نیروهای مسلح بخشیده، بلکه نشان‌دهنده‌ی پایبندی عمیق مردم استان به امر و فرمان ولی‌فقیه است. در حالی که دسیسه‌های دشمن با هدف ایجاد شکاف میان ملت و نهادهای نظامی در جریان است، مردم قزوین ثابت کردند که پیوند میان ملت و اعتماد به نیروهای حافظ امنیت، خدشه‌ناپذیر است.