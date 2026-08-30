همبستگی مردم و نیروهای مسلح در ۱۸۲ شب میدانداری مردم قزوین
در حالی که دشمن با تمام توان و از طریق دسیسههای چندجانبه در پی ایجاد تزلزل در ارکان امنیت ملی است، مردم قهرمان استان قزوین بار دیگر با حضور مقتدرانه خود، نقشهی دشمن را نقش بر آب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
مردم این استان در صد و هشتاد و دومین شب از عملیات «میدانداری» در خیابانها و میادین اصلی، نمادی از وحدت، همدلی و ایستادگی بیقید و شرط را به نمایش گذاشتند. این حضور پرشور که با هدف حمایت از امنیت داخلی و همبستگی با نیروهای مدافع وطن صورت گرفته، پیام روشنی به جهانیان داد: «امنیت این سرزمین، خط قرمز مردم قزوین است.»
حضور گسترده و خودجوش شهروندان قزوین در خیابانها، نه تنها آرامش و اقتدار مضاعفی به نیروهای مسلح بخشیده، بلکه نشاندهندهی پایبندی عمیق مردم استان به امر و فرمان ولیفقیه است. در حالی که دسیسههای دشمن با هدف ایجاد شکاف میان ملت و نهادهای نظامی در جریان است، مردم قزوین ثابت کردند که پیوند میان ملت و اعتماد به نیروهای حافظ امنیت، خدشهناپذیر است.