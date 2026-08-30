همزمان با هفته دولت، ۱۲ طرح هادی روستایی، ۶۵ طرح نوسازی مسکن روستایی و ۲۶ طرح برق رسانی در شهرستان شاهین دژ به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در گرامیداشت هفته دولت طرح هادی و آسفالت معابر در ۱۲ روستای حاجی آباد- احمدآباد- ترک دره- حسنلو ساروجه علیا- باغچه میشه- جوشاطوی سفلی- آغچلوی قدیم- کهریز -تیزخراب -محمدآباد و سعیدآباد برای بهره مندی حدود ۶ هزار نفر نفر با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

هم چنین ۶۵ واحد نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان افتتاح شد. به همین مناسبت بهره‌برداری از ۲۶ طرح برق رسانی در شهرستان شاهین دژ با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان آغاز شد.

همچنین ۸ طرح عمران شهری و احداث پارک فدک با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان در این شهرستان کلنگ زنی شد.