همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، ۱۰ طرح عمرانی، آموزشی و خدماتی در شهرستان مرزی تایباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار تایباد در آیین بهره برداری از این طرحها گفت: افزون بر ۶۰۲ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و همراهی خیران برای این تعداد طرح هزینه شده است.

حسین جمشیدی افزود: امروز چهار طرح در حوزه شهرداری شهر کاریز، یک طرح راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، چهار طرح در بخش توسعه و آبادانی شهر مشهدریزه و بهره برداری از یک فضای آموزشی خیرساز به ثمر نشسته است.

او اظهار کرد: این طرح‌ها شامل افتتاح ساختمان ایستگاه راهنمایی و رانندگی، ساخت دیوار ساحلی کال سعدآباد، آسفالت معابر سطح شهر، خرید تیغه تریلی به منظور تجهیزات ماشین آلات شهرداری کاریز، روکش آسفالت جاده تایباد به باخرز، چهار طرح پیاده رو سازی، اجرای سنگ فرش بتنی، جدول گذاری، آسفالت معابر اصلی از سوی شهرداری مشهد ریزه و بهره برداری از دبستان دخترانه ۶ کلاسه حاج محمود سلیمانی در این شهر است.

او ادامه داد: با گذشت ۴۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه و آبادانی جای، جای کشور به ویژه مناطق مرزی و محروم همچنان ادامه دارد که این نشان از نگاه همه دولت‌ها به عدالت در توزیع خدمات و امکانات دارد.

فرماندار تایباد تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب، نظام و در این شرایط حساس ۴۷ طرح عمرانی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی با هزینه ۶۷۴ میلیارد تومان در هفته دولت در شهرستان مرزی تایباد به بهره‌برداری می‌رسد.

جمشیدی با بیان این که دشمن همواره به دنبال ایجاد رخنه در بین مسلمانان است، بیان کرد: وحدت و انسجام همواره مهمترین عامل پیروزی ملت ایران درمقابل نقشه‌های شوم دشمنان بوده که همواره توطئه‌های آنها خنثی شده است.

شهرستان ۱۵۶ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.