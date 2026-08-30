رئیس جمهور در پیامی قهرمانی امید آفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی قطر را به همه بازیکنان، مربیان و کادر فنی، خانواده‌های محترم آنان و جامعه ورزش کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی قطر، با تاکید بر اینکه این موفقیت بزرگ، بار دیگر پرچم ایران را بر بلندای ورزش جهان به اهتزاز درآورد و موجب فخر و مباهات مردم عزیزمان شد تصریح کرد: این پیروزی درخشان جلوه‌ای از استعداد، اراده، خودباوری و توانمندی نسل جوان ما است که هرگاه به آنان اعتماد کنیم و فرصت بروز توانایی‌هایشان را فراهم آوریم، می‌توانند در بالاترین سطح جهانی افتخار آفرینی کنند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی امیدآفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر را به همه بازیکنان، مربیان و کادر فنی، خانواده‌های محترم آنان و جامعه ورزش کشور صمیمانه تبریک می‌گویم. این موفقیت بزرگ، بار دیگر پرچم ایران را بر بلندای ورزش جهان به اهتزاز درآورد و موجب فخر و مباهات مردم عزیزمان شد.

این پیروزی درخشان جلوه‌ای از استعداد، اراده، خودباوری و توانمندی نسل جوان ما است که هرگاه به آنان اعتماد کنیم و فرصت بروز توانایی‌هایشان را فراهم آوریم، می‌توانند در بالاترین سطح جهانی افتخار آفرینی کنند.

امیدواریم در سایه ادامه حمایت‌ها از استعداد‌های جوان، شاهد درخشش بیشتر فرزندان ایران در عرصه‌های مختلف و سربلندی روزافزون نام ایران در جهان باشیم. برای این قهرمانان شایسته و همه جوانان و نوجوانان کشور، تداوم موفقیت و فتح قله‌های افتخار در دیگر میدان های ورزشی را دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران