مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت در یکصد و هشتاد و دومین شب اجتماعات مردمی، با فضای غم‌انگیز شهادت رهبر انقلاب، بار دیگر پیمان وفاداری و استمرار حضور در میدان را به نشانه ایستادگی در برابر تهدید‌ها و تداوم مسیر ولایت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و هشتاد و دومین شب حضور مستمر مردم شهرستان پاکدشت در خیابان‌ها و میادین، در حالی برگزار شد که موج غم شهادت رهبر انقلاب بر فضای شهر سایه افکنده بود. حاضران در این اجتماع، تداوم حضور خود در میدان را نه تنها ابزاری برای نمایش اقتدار، بلکه پاسخی صریح به دشمنان و تجدید میثاقی برای حفظ میراث گران‌بهای رهبری دانستند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی تأکید کردند که ۱۸۲ شب حضور در میدان، روایتی از همدلی و انسجام ملی است که در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. مردم پاکدشت در این شب باشکوه، بر این باورند که ایستادگی در میدان، راهی برای تبدیل غم شهادت به انرژی مضاعف جهت صیانت از امنیت و اقتدار ایران اسلامی است.