به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، عباسی در جیرفت گفت:سهمیه سوخت بخش کشاورزی افزایش می‌یابد و از متقاضیان سرمایه‌گذاری در احداث جایگاه CNG حمایت می‌شوند.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره حذف کدینگ جایگاه‌های سوخت در اختیار استان کرمان است.

بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم در دیدار با معاون مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان مردم عادی و قاچاقچیان سوخت گفت: مبارزه با قاچاق سوخت باید با جدیت انجام شود، اما مردم نباید هزینه این مبارزه را با ایستادن در صف‌های طولانی و تحمل گرمای طاقت‌فرسای جنوب کرمان پرداخت کنند.

وی با انتقاد از اجرای طرح کدینگ سوخت در استان کرمان بیان کرد: این پرسش جدی وجود دارد که چرا کدینگ با این شکل و شرایط در جنوب کرمان و استان کرمان اجرا شود در حالی که تعداد جایگاه‌های سوخت منطقه پاسخگوی نیاز مردم نیست.

وی ادامه داد: اگر قرار است طرح کدینگ اجرا شود باید همزمان تعداد جایگاه‌های سوخت افزایش پیدا کند و زیرساخت‌های لازم فراهم شود و در نهایت با توسعه جایگاه‌ها باید نسبت به حذف این طرح اقدام شود.