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رئیس قوه قضائیه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در رقابتهای قهرمانی جهانی دوحه پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در رقابتهای قهرمانی جهانی دوحه پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در رقابتهای جهانی دوحه قطر که در ایام ماه مبارک ربیعالاول و ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و حضرت امام صادق (ع) به دست آمد، کام ملت ایران را دوچندان شیرین کرد.
به سهم خود، این موفقیت ارزشمند و پرافتخار را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی تبریک میگویم و ضمن خداقوتگویی به بازیکنان، مربیان و دستاندرکارانِ با ارادهی تیم ملی والیبال نوجوانان، استمرار موفقیتهای آنان را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
غلامحسین محسنی اژهای