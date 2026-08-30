رزمایش «پیامبر اعظم (ص)» با مشارکت گسترده پایگاه‌های مقاومت شهری و روستایی و بسیجیان محلات، از اول شهریورماه به مدت یک هفته در شهرستان فیروزکوه برگزار و خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش «پیامبر اعظم(ص)» که از اول شهریورماه آغاز شده بود، با حضور گسترده بسیجیان محلات مختلف در سراسر شهرستان فیروزکوه به اجرا درآمد. این رزمایش در قالب رویکردی جامع، علاوه بر تمرینات نظامی، میزبان غرفه‌های خدماتی و اجتماعی متعددی بود که محوریت آن خدمت‌رسانی به مردم بود.



در طول این یک هفته، غرفه‌های تخصصی از جمله «جان‌فدا»، «آموزش امداد و نجات»، «ویزیت رایگان پزشکی» و «مشاوره تحصیلی» فعالیت داشتند. همچنین در اقدامی نمادین برای تقویت پیوندهای اجتماعی، غرفه‌ای برای پخت و توزیع نان محلی دایر شد و در کنار آن، کودکان شهر با فعالیت در غرفه نقاشی، در فضای معنوی این رزمایش مشارکت کردند.