استاندار قم گفت: با آغاز همزمان عملیات اجرایی احداث برج مراقبت و روسازی باند فرودگاه قم، روند تکمیل این طرح شتاب گرفته و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین هواپیما تا دهه فجر سال آینده در فرودگاه قم به زمین خواهد نشست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی برج مراقبت و روسازی باند فرودگاه قم اظهار کرد: با حمایت رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی و همکاری معاونت‌های این وزارتخانه، تأمین منابع مالی پروژه فرودگاه قم در مسیر مناسبی قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات اجرایی برج مراقبت فرودگاه قم با زیربنای حدود ۹۰۰ مترمربع و ارتفاع تقریبی ۴۵ متر آغاز شده و برای اجرای این پروژه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

استاندار قم ادامه داد: این بخش طی حدود یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و همزمان عملیات آسفالت و روسازی کل باند نیز تا سال آینده به پایان می‌رسد.

بهنام‌جو گفت: عملیات اجرایی ترمینال فرودگاه قم حداکثر تا یک ماه آینده آغاز و هدف‌گذاری شده است این بخش با تجهیزات کامل تا دهه فجر سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل مجموعه فرودگاه، علاوه بر استفاده مردم استان قم، امکان ورود زائران و گردشگران از کشور‌های مختلف به قم و عزیمت آنان از این شهر به سایر استان‌های کشور فراهم خواهد شد.

استاندار قم تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم تا دهه فجر سال آینده شاهد فرود نخستین هواپیما در باند فرودگاه قم باشیم.