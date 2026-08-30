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بیمارستان ۸۶ تختخوابی ابنسینا اشنویه، با حضور معاون رئیسجمهور و استاندار آذربایجان غربی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، بیمارستان ۸۶ تختخوابی ابنسینا اشنویه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
بیمارستان ابنسینا اشنویه با ظرفیت ۸۶ تخت بستری و با اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان احداث و دارای ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربناست.
این بیمارستان با هدف تقویت زیرساختهای درمانی، ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی و افزایش ظرفیت ارائه خدمات سلامت احداث شده و بهرهبرداری از آن، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت در دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی و پاسخگویی مطلوبتر به نیازهای مردم شهرستان اشنویه به شمار میرود.