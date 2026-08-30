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پرواز مستقیم میان تهران و شهر وان ترکیه رسماً آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ نخستین پرواز این مسیر که از سوی یک شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی انجام شد، روز گذشته ساعت ۱۸ از تهران به مقصد وان پرواز کرد و ساعت ۱۹:۳۰ در فرودگاه فرید ملن وان به زمین نشست.
مسافران این پرواز پس از ورود به فرودگاه وان، با حضور فوزی چلیکتاش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع وان، معاون رئیس و شماری از اعضای هیئتمدیره این اتاق مورد استقبال قرار گرفتند.
راهاندازی پرواز مستقیم تهران–وان میتواند نقش مهمی در افزایش سفر گردشگران ایرانی به شرق ترکیه، توسعه روابط تجاری و رونق گردشگری در استان وان داشته باشد.
شهر وان به علت نزدیکی به مرز ایران، یکی از مقاصد مهم گردشگری و تجاری ایرانیان در ترکیه به شمار میرود و برقراری این خط هوایی میتواند دسترسی میان دو شهر را تسهیل کند.