معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای بررسی مسائل مناطق کم برخوردار و بازدید از طرح‌های توسعه‌ای وارد آذربایجان شرقی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در بدو ورود به تبریز مورد استقبال ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت.

حسین‌زاده در سفر دو روزه خود به آذربایجان شرقی برنامه‌های متعددی را در شهرستان‌های سراب، میانه و ترکمنچای دنبال خواهد کرد.

بازدید از طرح‌های عمرانی، اقتصادی، تولیدی، گردشگری و روستایی، بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای شهرستان‌ها و پیگیری مسائل و مشکلات مناطق کمتر برخوردار از جمله برنامه‌های معاون رئیس‌جمهور در این سفر است.

همچنین برگزاری نشست‌های مرتبط با توسعه شهرستان‌ها و بررسی روند اجرای طرح‌های مختلف در مناطق روستایی و کم برخوردار استان از دیگر محور‌های سفر حسین‌زاده به آذربایجان شرقی عنوان شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره عسل و لبنیات در شهرستان سراب حضور خواهد یافت.

این سفر با هدف تقویت روند توسعه مناطق روستایی، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی و بررسی مسائل و موانع پیش‌روی طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های هدف آذربایجان شرقی انجام می‌شود.