سفر معاون رئیسجمهور به آذربایجان شرقی برای بررسی مسائل مناطق محروم
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای بررسی مسائل مناطق کم برخوردار و بازدید از طرحهای توسعهای وارد آذربایجان شرقی شد.
حسینزاده در سفر دو روزه خود به آذربایجان شرقی برنامههای متعددی را در شهرستانهای سراب، میانه و ترکمنچای دنبال خواهد کرد.
بازدید از طرحهای عمرانی، اقتصادی، تولیدی، گردشگری و روستایی، بررسی ظرفیتهای توسعهای شهرستانها و پیگیری مسائل و مشکلات مناطق کمتر برخوردار از جمله برنامههای معاون رئیسجمهور در این سفر است.
همچنین برگزاری نشستهای مرتبط با توسعه شهرستانها و بررسی روند اجرای طرحهای مختلف در مناطق روستایی و کم برخوردار استان از دیگر محورهای سفر حسینزاده به آذربایجان شرقی عنوان شده است.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره عسل و لبنیات در شهرستان سراب حضور خواهد یافت.
این سفر با هدف تقویت روند توسعه مناطق روستایی، شناسایی ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی و بررسی مسائل و موانع پیشروی طرحهای توسعهای در شهرستانهای هدف آذربایجان شرقی انجام میشود.