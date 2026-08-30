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در ششمین روز هفته دولت، ۸۴ طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی شهرستان اسفراین با اعتبار ۶۴۹۴ میلیارد تومان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همچنین عملیات اجرایی ۶ طرح با اعتبار ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آغاز شد.
فاز دوم مجموعه سنگ شکن ارشدی با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
این واحد در حال حاضر برای ۷۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و با تکمیل توسعه، اشتغال آن به ۲۰۰ نفر افزایش مییابد.
شرکت «ایمن قطعه توس» با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر به بهرهبرداری رسید.
تکمیل فازهای بعدی این واحد به ۲ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری نیاز دارد و زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
سه بوستان در محلههای مهرگان، دکتر حسابی و فولاد پارسیان با مجموع مساحت ۲۸۶۰ مترمربع و اعتبار مجموعاً ۷۲۶ میلیارد ریال افتتاح شد.
گذر ۱۲ متری مجاور رودخانه به طول ۴۲۰ متر و خیابان پروین اعتصامی به طول ۴۵۰ متر به بهرهبرداری رسیدند؛ این طرحها با هدف بهبود عبور و مرور، توسعه معابر و ارتقای ایمنی شهری اجرا شدهاند.
طرح بهسازی بستر رودخانه درونشهری به طول ۲۰۰ متر و عرض ۴۰ متر با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد؛ این طرح برای ساماندهی آبهای سطحی، افزایش ایمنی و بهبود منظر شهری اجرا شده است.