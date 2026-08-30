به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور جمعی از مهمانان داخلی و خارجی، اندیشمندان و فعالان حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی در سالن قدس حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است.

چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از دوم شهریورماه سال ۱۴۰۵ با موضوع (وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید، آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیة) ) آغاز شده است و امروز هشتم شهریور پایان می یابد.

کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با هدف تقویت همدلی و انسجام میان مسلمانان، گسترش گفت‌و‌گو و تعامل میان مذاهب اسلامی و بررسی راهکار‌های تقویت وحدت امت اسلامی و باموضوع، وحدت اسلامی در اندیشه رهبر شهید انقلاب برپا شده است و برگزاری مراسم اختتامیه در حرم مطهر رضوی، جلوه‌ای از توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی مشهد مقدس در مسیر ترویج گفتمان وحدت اسلامی و تقریب میان مذاهب است.