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بازار مصالح ساختمانی امروز (۸ شهریور ۱۴۰۵) با ثبات نسبی قیمتها همراه بود و نرخ سیمان، میلگرد و تیرآهن تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته نداشت.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان معامله میشوند.
همچنین سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند.
بازار میلگرد نیز امروز در بیشتر مبادی فروش بدون تغییر دنبال شد و نرخها در محدودههای پیشین باقی ماندند به طوری که میلگرد ۱۶ آجدار A۳ با نرخ ۷۲ هزار و ۴۷۷ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ با قیمت ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار با نرخ ۷۴ هزار و ۳۷ تومان معامله میشوند.
همچنین میلگرد ۱۸ ساده A۱ با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ با نرخ ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ با قیمت ۷۵ هزار و ۲۲۹ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۲ با نرخ ۷۴ هزار و ۶۷۹ تومان در بازار عرضه شدهاند.
بازار تیرآهن نیز در معاملات امروز نوسان قابل توجهی نداشت و بیشتر محصولات در محدودههای قیمتی گذشته خرید و فروش شدند.
بر این اساس، تیرآهن ۱۶ با نرخ ۹۷ هزار و ۲۴۸ تومان، تیرآهن ۱۴ با قیمتهایی در محدوده ۷۹ هزار و ۸۱۷ تا ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۲۰ با نرخهایی بین ۸۶ هزار و ۵۵ تا ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله میشوند.
همچنین تیرآهن ۱۸ با قیمت ۱۰۰ هزار و ۹۱۷ تومان به فروش میرسد.
در مجموع، معاملات امروز بازار مصالح ساختمانی از تداوم ثبات قیمتها حکایت دارد و سیمان، میلگرد و تیرآهن بدون تغییر چشمگیر در مقایسه با روزهای گذشته در بازار عرضه شدند.