به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.

با فرا رسیدن ایام میلاد فضای سراسر استان کرمان رنگ و بوی جشن و شادی به خود گرفته است ومردم با تبریک این ایام با توزیع شربت وشیرینی خیابان‌ها ومعابر را چراغانی کرده وبا برگزاری آیین‌های مختلف، عشق و ارادت خود را به پیامبر رحمت و اخلاق و سیره نورانی آن حضرت ابراز می‌کنند.