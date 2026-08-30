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در سالروز میلاد با سعات پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) کرمان غرق درجشن وشادیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت پیامبر مهربانیها حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.
با فرا رسیدن ایام میلاد فضای سراسر استان کرمان رنگ و بوی جشن و شادی به خود گرفته است ومردم با تبریک این ایام با توزیع شربت وشیرینی خیابانها ومعابر را چراغانی کرده وبا برگزاری آیینهای مختلف، عشق و ارادت خود را به پیامبر رحمت و اخلاق و سیره نورانی آن حضرت ابراز میکنند.