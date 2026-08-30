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تجمعات شبانه مردم پردیس در ۱۸۲ شب خود، با جشن میلاد پیامبر(ص)، نورافشانی و مراسم ازدواج یکی از زوجهای شهر، رنگ و بوی جدیدی از امید و همبستگی به خود گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۸۲-مین شب ایستادگی، میدانهای پردیس نه تنها روایتگر اقتدار، که میزبان شادیهای آسمانی بود. پخش شیرینی و نورافشانیهای میلاد پیامبر (ص)، بستر را برای اتفاقی ناب آماده کرد: ازدواج یک زوج پردیسی در میانهی جمعیتی که برای وحدت گرد آمده بودند. این لحظه، پیوند میان «سرمایه انسانی» و «اراده ملی» بود و نشان داد که در سایهی ایستادگی، عشق و امید شکوفا میشود.