به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت پسماند در شهرستان بابل گفت: برای حل مشکلات و ساماندهی پسماند این شهرستان، یک همت اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های مرتبط با مدیریت پسماند افزود: در این مسیر، با مردم بابل گفت‌و‌گو خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از نظرات و دغدغه‌های شهروندان، راهکاری مناسب و پایدار برای حل این مسئله اتخاذ شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان در اجرای طرح‌ها بر مبنای تعامل، اقناع و همراه‌سازی مردم است، تصریح کرد: با برخورد قهری مخالفیم و معتقدیم مسائل و چالش‌های موجود باید از مسیر گفت‌و‌گو، تعامل و جلب مشارکت عمومی پیگیری و حل‌وفصل شود.

استاندار مازندران با اشاره به تجربه موفق استان در ساماندهی ابرچالش قدیمی پسماند اظهار کرد: با تدبیر صورت گرفته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند ساماندهی پسماند در نقاط مختلف استان با احداث مراکز پیشرفته، مدرن و به‌روز مطابق با استاندارد‌های جهانی حل شده و امروز آمادگی داریم این مدل موفق را با متناسب‌سازی با شرایط شهرستان بابل در این منطقه نیز اجرایی کنیم.

یونسی رستمی تأکید کرد: هدف ما این است که بابل نیز از ظرفیت‌های نوین و فناوری‌های روز در حوزه مدیریت پسماند بهره‌مند شود و با یک برنامه اصولی، پایدار و مبتنی بر همراهی مردم، این ابرچالش قدیمی را به فرصتی برای توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تبدیل کنیم.