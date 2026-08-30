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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در زرین شهراصفهان گفت: میدانداری مردم، قدرت موشکی و تنگه هرمز، محاسبات آمریکا را برهم زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ابراهیم عزیزی در تجمع مردم زرینشهر با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام امت اسلامی گفت: توسل و تمسک به قرآن، چنگ زدن به حبلالله و وحدت رویه امت اسلام میتوانست از بسیاری از فجایع و شهادت مردم مظلوم در غزه و لبنان جلوگیری کند.
وی افزود: مردم ایران و دلدادگان امت اسلامی باید برای رسیدن به امت واحده و صیانت از ارزشهای اسلامی، در صفی واحد و با ثبات قدم از اندیشههای اسلام دفاع کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با تبریک هفته دولت گفت: باید از همه دولتمردان و خادمان مردم و بهویژه شهدای بزرگی همچون شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی یاد کنیم و ادامهدهنده راه این خدمتگزاران باشیم.
عزیزی با تأکید بر ضرورت کار و تلاش مسئولان اظهار گفت: ملت بزرگ ایران نیازمند خدمت، توجه و تلاش مضاعف است و همبستگی میان میدان خدمت مسئولان و میدان مردم تعیینکننده خواهد بود؛ این دو میدان در کنار نیروهای مسلح، در جنگ تحمیلی اخیر نقش مهمی ایفا کردند.
وی با اشاره به رویکرد دولت آمریکا گفت: پس از روی کار آمدن مجدد رئیسجمهور آمریکا، کاخ سفید با غرور و تهدید، خواستار مذاکره ایران در سه موضوع هستهای، موشکی و منطقهای شد و حتی تهدید کرد در صورت نپذیرفتن مذاکره، وارد جنگ خواهد شد.
وی با اشاره به آنچه شکست اهداف آمریکا در نبرد اخیر خواند، گفت: دشمن با این تصور وارد میدان شد که ظرف چند روز ایران را تسلیم میکند، اما هیچیک از اهداف اصلی آنان محقق نشد و توان موشکی، مقاومت مردم و ظرفیتهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران، طرحهای دشمن را با شکست مواجه کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سه مؤلفه قدرت موشکی، میدانداری مردم و ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را از عوامل اصلی شکست راهبرد آمریکا دانست و افزود: به اذعان خود آمریکاییها، اقدامات چندین دههای آنان با این مقاومت و ایستادگی با چالش جدی مواجه شد.
عزیزی گفت: نبرد اخیر، برای آمریکا به باتلاقی خودساخته تبدیل شد و دشمن با وجود استفاده از ظرفیتهای نظامی خود علیه ملت ایران، نتوانست به اهداف مورد نظرش دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین نتایج این نبرد، اثبات توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بود، افزود: هدف قرار گرفتن پایگاههای آمریکا و وارد آمدن خسارت به نیروهای نظامی آنان، نشان داد تهدید ایران اسلامی یک تهدید معتبر است و همین موضوع موجب شد طرف مقابل بار دیگر مسیر پیامرسانی و درخواست مذاکره را دنبال کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری فعال، مقتدر و اثرگذار در معادلات منطقهای و بینالمللی حضور دارد و جبهه مقاومت نیز شجاعتر و آمادهتر از گذشته در صحنه است.
عزیزی همچنین بازتعریف مفهوم امنیت در منطقه را از دیگر پیامدهای نبرد اخیر دانست و گفت: سالها آمریکا با ادعای تأمین امنیت، کشورهای منطقه را وابسته نگه داشت، اما تحولات اخیر نشان داد امنیت واقعی کشورهای منطقه باید بر توان و همکاری خود آنها استوار باشد.