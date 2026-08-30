مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی:
۹.۸ درصد، نرخ بیکاری فعلی در خراسان رضوی
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،نرخ بیکاری فعلی استان را ۹.۸ درصد اعلام کرد.
وی افزود : در نتیجه تبعات تاثیرات فضای جنگ بر خراسان رضوی ۱۰۸ بنگاه اقتصادی بزرگ (بیشتر از ۱۰ نفر اشتغال)، ۱۳ هزار و ۲۵۷ نفر از نیروهای خود را تعدیل کردند که ۶۳ درصد این تعدیلها در بخش خدمات، ۳۶ درصد در بخش صنعت و معدن و یک درصد در بخش کشاورزی بود.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: از این تعداد ۴۵ بنگاه اقتصادی در استان که به دلیل چالشهای ناشی از شرایط جنگی، اقدام به تعدیل چهار هزار و ۲۱۸ نفر از نیروهای خود کرده بودند که با اقدامات و پیگیریهای به عملآمده، ۲ هزار و ۷۷۱ نفر از این افراد به شغل اولیه خود بازگشتند.
حسن سروری با تفکیک حوزههای فعالیت بنگاههای تعدیلکننده نیرو افزود: از مجموع این بنگاهها، ۳۳ واحد در بخش صنعت، هشت واحد در بخش گردشگری و چهار واحد در بخش معدن فعال بودند.
وی با اشاره به وجود یک میلیون نفر کارگر بیمهشده تأمین اجتماعی و ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادی در استان خراسان رضوی تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی استان پیش از این نیز به دلیل فشارهای ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی، مشکلات انرژی و ناترازیهای مالیاتی تضعیف شده بودند و شرایط جنگی اخیر نیز آسیبهای مضاعفی به این بخش وارد کرد.
سروری تأکید کرد: اگرچه خراسان رضوی به لحاظ جغرافیایی در کانون مستقیم درگیری نبود، اما به دلیل نقش راهبردیاش در صنایع پوشاک، قطعهسازی و صنایع غذایی کشور، تأثیرات عمیقی از شرایط جنگی حاکم بر کشور پذیرفت.
به گفته وی، بر همین اساس در طول دوران جنگ و پس از آن، ۱۹ هزار و ۴۰ نفر در بخشهای خدماتی، صنعتی، معدنی و کشاورزی استان متقاضی بیمه بیکاری شدند.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به راهبرد این نهاد برای کاهش تنشها و نارضایتیهای کارگری گفت: بلافاصله پس از آغاز شرایط جنگی، از ظرفیت کارگروهها و ستاد تسهیل استان برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی بهرهگیری شد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از مزایای بیمه بیکاری در خراسان رضوی منتفع هستند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۰ درصد رشد داشته است که نشاندهنده تلاش اداره کل برای حمایت حداکثری از کارگران آسیبدیده در این مقطع زمانی است.