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مردم ولایتمدار شهرستان قدس در یکصد و هشتاد و دومین شب اجتماعات مردمی، با برگزاری جشن شادیهای میلاد پیامبر اکرم (ص) در خیابانها و میادین شهر، بار دیگر روایتگر همدلی و اقتدار ملی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و هشتاد و دومین شب حضور مردمی در شهرستان قدس، با تجمعی گسترده در خیابانها و میادین شهر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این گردهمایی که همزمان با سالروز ولادت باسعادت پیامبر رحمت (ص) برگزار گردید، ضمن برگزاری جشنهای مردمی، تداوم حضور در میدان را نمادی از ایستادگی و همدلی دانستند.
حاضران در این مراسم تأکید کردند که استمرار این اجتماعات در طول ۱۸۲ شب، گویای اقتدار ملت در برابر تهدیدها و فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و تقویت انسجام مردمی در سطح شهرستان است.