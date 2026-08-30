معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از نصب ۴۵ دوبین نظارتی جدید در سطح شهر کرمانشاه خبرداد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افشین لر زنگنه گفت: از این تعداد دوربین نظارتی ۳۹ عدد برای کنترل طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: شش دوربین هم برای ثبت تخلفات سرعت نصب شده که در حال حاضر تعداد این دوربین‌ها در سطح شهر به ۳۰ دوربین افزایش یافته است.

وی افزود: برای نصب ۴۵ دوربین نظارتی جدید در سطح شهر کرمانشاه ۹۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

لر زنگنه با بیان اینکه طبق هدفگذاری‌ها ظرف چندسال آینده تعداد دوربین‌های نظارتی داخل شهر کرمانشاه باید به ۱۸۱ دوربین برسد افزود: امیدواریم با تامین اعتبار و کمک سایر دستگاه‌ها آن را اجرایی کنیم.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد طرح زوج و فرد در شهر کرمانشاه به صورت هوشمند کنترل می‌شود.