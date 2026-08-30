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جمعی از شیعیان کابل در مراسم بزرگداشت میلاد نبی مکرم اسلام و امام صادق (ع) با دعوت از منقبت خوانان اهل سنت کابل در عمل وحدت میان مسلمانان را نشان دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ جای جای افغانستان در هفته وحدت، کانون همدلی و همبستگی شیعه و سنی بود و در بسیاری از شهرهای افغانستان، شیعیان و اهل تسنن برنامههای جشن مشترک برگزار کردند.
در ایام هفته وحدت، متولیان این هیئت مذهبی، رسم برادری را با برادران اهل سنت خود به خوبی به جای آوردند و آنها را با دادن هدیههایی بدرقه کردند.
این مراسم که گوشهای بود از ارادت مسلمانان افغانستان به پیامبر اکرم (ص)، حدود ۸ ساعت به طول انجامید.