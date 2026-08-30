معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: طی دو سال گذشته، بیش از ۵۰۷ هزار محموله صادراتی و وارداتی نمونه‌برداری و آزمون شده و برای بیش از ۴۳۲ هزار محموله نیز گواهی انطباق صادر شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما محمودرضا طاهری به مناسبت هفته دولت، با ارائه گزارشی از مهم‌ترین عملکرد دو ساله سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه ارزیابی کیفیت کالا‌ها و خدمات، گفت: طی این مدت ۴۳۲ هزار و ۳۵۵ گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی صادر شده است.

وی افزود: در همین زمینه، ۵۰۷ هزار و ۵۲۶ محموله صادراتی و وارداتی نیز مورد نمونه‌برداری و آزمون قرار گرفته است.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در حوزه صنایع خودرو و ماشین‌آلات نیز تأیید نوع استاندارد برای یک هزار و ۸۸۶ خودروی سبک، سنگین، ماشین‌آلات کشاورزی، راه‌سازی و لاستیک به ثبت رسیده است.

طاهری گفت: در طول دو سال گذشته و در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش ایمنی اماکن عمومی، بازرسی‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف خدمات به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به بازرسی از ۵ هزار و ۹۱۲ مرکز اقامتی شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، زائرسراها، مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری سالمندان مشمول استاندارد اجباری اشاره کرد.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در این مدت، وضعیت عرضه خدمات آموزشی در ۵ هزار و ۹۶۹ مدرسه ابتدایی را نیز بازرسی کرد.

وی همچنین از بازرسی فنی و ایمنی از ۳۲ هزار و ۷۱۶ مورد تجهیزات شهربازی و تفریحی خبر داد و گفت: بازرسی از یک هزار و ۷۹۰ سردخانه مواد خوراکی و غذایی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده است.

طاهری در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری اظهار کرد: ۴۸ گواهی انطباق و پروانه دانش‌نماد و نانونماد به محصولات دانش‌بنیان و نانو اعطا شده است.

وی افزود: همچنین ۴۲ پروانه خدمات و کاربرد علامت استاندارد در حوزه‌های خدمات پس از فروش خودرو، لوازم خانگی و خانه سالمندان صادر شده است.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: به‌منظور توانمندسازی تخصصی و ارتقای فرهنگ کیفیت در کشور نیز ۲۸ هزار و ۶۸۴ نفر-ساعت آموزش تخصصی در حوزه ارزیابی کیفیت کالا و خدمات، مدل تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شده است.