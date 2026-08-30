به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای طرح آرامش در شهر با محوریت تثبیت نقاط آلوده و جرم خیز از حیث خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر و دستگیری ۴۰خرده فروش، ۸ قاچاقچی، کشف ۳۰کیلوگرم انواع مواد مخدر و بازدید از ۸۰ مکان مشکوک به توزیع مواد مخدر و دستگیری۱۲۰ معتاد متجاهر و اعزام به مراکز درمانی خبر داد.

سرهنگ منصور رمضان نژاد افزود: در پاکسازی نقاط مختلف شهر و اطراف بوستان‌ها و مراکز تفریحی از معتادان و خرده فروشان که برای امنیت شهروندان مشکل ساز هستند، ماموران انتظامی طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر را طی ۴روز گذشته اجرا کردند.

وی ادامه داد: در این طرح، ۴۰ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر به همراه ۸ نفر قاچاقچی دستگیر، ۱۲۰معتاد متجاهر جمع آوری، بیش از ۳۰کیلو و گرم مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف، ۸۰ مکان مشکوک بازدید و ۲ دستگاه خودرو از توزیع کنندگان مواد مخدر توقیف شد.