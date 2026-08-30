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در اجرای طرح آرامش در شهرسیرجان۸۰ مکان توزیع مواد مخدر پاکسازی وچهل خرده فروش دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای طرح آرامش در شهر با محوریت تثبیت نقاط آلوده و جرم خیز از حیث خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر و دستگیری ۴۰خرده فروش، ۸ قاچاقچی، کشف ۳۰کیلوگرم انواع مواد مخدر و بازدید از ۸۰ مکان مشکوک به توزیع مواد مخدر و دستگیری۱۲۰ معتاد متجاهر و اعزام به مراکز درمانی خبر داد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد افزود: در پاکسازی نقاط مختلف شهر و اطراف بوستانها و مراکز تفریحی از معتادان و خرده فروشان که برای امنیت شهروندان مشکل ساز هستند، ماموران انتظامی طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر را طی ۴روز گذشته اجرا کردند.
وی ادامه داد: در این طرح، ۴۰ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر به همراه ۸ نفر قاچاقچی دستگیر، ۱۲۰معتاد متجاهر جمع آوری، بیش از ۳۰کیلو و گرم مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف، ۸۰ مکان مشکوک بازدید و ۲ دستگاه خودرو از توزیع کنندگان مواد مخدر توقیف شد.