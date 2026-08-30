به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم، دو هزار و ۷۰۶ فقره کمک‌هزینه ازدواج به جوانان نیازمند و نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان پرداخت شده است گفت: برای پرداخت این کمک‌هزینه‌ها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که نقش مؤثری در کاهش بخشی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک، تسهیل ازدواج جوانان و تشویق آنان به تشکیل خانواده داشته است.

عرب افزود: این نهاد با ارائه خدمات حمایتی، فرهنگی و اقتصادی، در کنار حمایت‌های معیشتی و اشتغال، تلاش می‌کند زمینه ازدواج آسان، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد آینده‌ای پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت را فراهم کند.