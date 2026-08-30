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اهالی روستای «دینه کوه» در منطقهی الموت استان قزوین، با نامگذاری کوچههای روستا به نام مادران و مادربزرگهای خود، از میراث زنده و خاطرات مادی و معنوی این بانوان تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روستای دینه کوه در ارتفاعات الموت، شاهد رویدادی نمادین برای بزرگداشت جایگاه زنان در جامعهی محلی است. در این روستا، کوچهها دیگر تنها مسیرهایی برای تردد نیستند، بلکه هر تابلو، نامی از یک مادر یا مادربزرگ است که سالها در این خاک حضور داشتهاند.
به گفتهی ساکنان روستا، هدف از این نامگذاری، پاسداشت خاطرهی زنانی است که فرزندان این روستا در محلههایی که آنها زندگی میکردند، قدم به دنیا گذاشتهاند. یکی از اهالی در گفتگو با گزارشگر میگوید: «این نامها فقط نوشتهای بر روی تابلو نیستند؛ اینها خاطراتی هستند که هر چه زمان میگذرد، در دل ما عمیقتر میشوند.»
این اقدام، موجی از احساسات را در میان نسلهای مختلف برانگیخته است. یکی از بانوان روستا با اشاره به نام مادربزرگش «رخساره» بر روی یکی از تابلوها، میگوید: «با دیدن این نام، گویی مادربزرگم هنوز در این کوچه حضور دارد و همان حس و حال دوران کودکی را دوباره تجربه میکنم.»
برخی از اهالی نیز معتقدند این نامگذاریها نقش مهمی در آموزش تاریخچه خانوادهها به نسل جدید دارد. یکی از ساکنان میگوید: «بچههای امروز شاید بسیاری از مادربزرگهای خود را ندیده باشند، اما وقتی میپرسند این کوچه متعلق به کیست، با شنیدن نام، داستان و ریشههای خانوادگی خود را میآموزند.»