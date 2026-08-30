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مردم شهرستان شهریار در یکصد و هشتاد و دومین شب حضور در «میدان شهدای گمنام»، با برگزاری مراسمی باشکوه، میلاد پیامبر اکرم (ص) را گرامی داشتند و بر اتحاد و همبستگی میان ملت و دولت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار شهرستان شهریار در ۱۸۲-مین اجتماع شبانه خود، با تجمعی گسترده در میدان شهدای گمنام، شادیهای ولادت پیامبر رحمت (ص) را جشن گرفتند.
حاضران در این گردهمایی مردمی، ضمن ابراز شادی در این مناسبت دینی، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی میان ملت و دولت تأکید کردند و تداوم این حضورها را نمادی از انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمن دانستند.
این تجمع که در فضای معنوی میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار شد، بار دیگر نشان داد که میدانهای شهریار محملی پویا برای تجدید میثاق با ارزشها و تقویت پیوندهای اجتماعی است.