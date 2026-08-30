بهره برداری و آغاز اجرای چندین طرح در دشتستان
با حضور استاندار بوشهر بهره برداری و اجرای چندین طرح در استان بوشهر آغاز شد.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: تأمین آب آشامیدنی مردم در نقاط مختلف استان مورد تاکید قرار دارد و امروز برای دیدار با مردم شریف این منطقه و بهرهبرداری از این پروژه، وظیفه خود دانستم که حضور پیدا کنم.
ارسلان زارع با بیان اینکه طول خط انتقال این طرح ۸۵۰۰ متر است، بیان کرد: این طرح با سرمایهگذاری ۱۱۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده و در تأمین آب شرب بیش از ۳ هزار نفر نقشآفرینی میکند.
وی یادآور شد: این مخزن با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و تقویت پایداری شبکه توزیع آب در این شهر، اجرایی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هم گفت: با بهرهبرداری از این مخزن، ظرفیت ذخیره آب در شهر کلمه افزایش یافته و شرایط برای تأمین پایدار آب شرب مشترکان این منطقه بهبود مییابد.
علی بردستانی ادامه داد: اجرای طرحهای توسعهای در بخش تأمین، انتقال و ذخیرهسازی آب از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر است و تلاش میشود این پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
همچنین طرح توسعه تولید جوجه مرغ آمین در بخش ارم شهرستان دشتستان به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: این طرح در راستای توسعه ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی، حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در شهرستان دشتستان اجرا شده است.
زارع افزود: این طرح با ظرفیت ۲۲ هزار قطعه با حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد ریال، اجرا و بیش از ۳۰ شغل جدید ایجاد شده است.
معاون تولید دام جهاد کشاورزی استان هم گفت: همزمان با هفته دولت، ۷۲ طرح بخش کشاورزی استان با اعتبار ۱۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی سه طرح دیگر نیز آغاز شد که در مجموع زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲ هزار و ۶۷۰ نفر را فراهم کرده است.