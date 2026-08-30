برادران اهل سنت، سکاندار ۱۲ مدیریت سیاسی در شهرستانهای تلفیقی خراسان رضوی
مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: ۱۲ مدیریت سیاسی در شهرستانهای تلفیقی این استان بر عهده برادران اهل سنت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسلم ساقی با تبریک هفته وحدت افزود: در حال حاضر هفت بخشدار در فرمانداریهای تلفیقی، ۲ معاون فرماندار در شهرستانهای تربتجام و تایباد و ۲ معاون فرماندار در شهرستان خواف اهل سنت هستند.
وی بیان کرد: برای نخستین بار و در دولت چهاردهم، یکی از مدیران اهل سنت استان خراسان رضوی به عنوان فرماندار (صالح آباد) در خراسان رضوی منصوب شد.
مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر این مدیران در هفت شهرستان تلفیقی، تربت جام، تایباد، باخرز، خواف، سرخس، صالح آباد و درگز فعالیت دارند.
خراسان رضوی با ۳۴ شهرستان، ۸۲ بخش، ۱۷۹ دهستان و ۹۴ شهر بیش از هفت میلیون نفر جمعیت دارد.