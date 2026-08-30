مردم ولایتمدار شهرستان ری در یکصد و هشتاد و دومین اجتماع شبانه خود در میدان شهر، با گره زدن شادی‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) به تداوم حضور در میدان، این استمرار را نمادی از اقتدار ملی و میراثی برای نسل آینده دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرری در ۱۸۲-مین شب اجتماعات مردمی، با برگزاری مراسمی باشکوه در میدان شهر، سالروز ولادت پیامبر رحمت (ص) را گرامی داشتند.

حاضران در این تجمع، با تأکید بر اینکه ۱۸۲ روز است مردم در کف میدان روایتگر اقتدار یک ملت هستند، این اجتماعات را میدانی برای «قدرت‌آفرینی» دانستند تا مسیر عزت و اقتدار را برای فرزندان نسل آینده ترسیم کنند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی تصریح کردند که گذر زمان نه تنها منجر به کمرنگ شدن این حضور‌ها نشده، بلکه این اجتماعات امروزه به محملی پویا برای گفتمان‌سازی، وحدت‌آفرینی و تقویت پیوند‌های اجتماعی تبدیل شده است.