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چندین طرح در بخشهای مختلف در استان کرمان کلنگ زنی یا افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای دو پروژه راهسازی در دو محور بزرگراهی جیرفت اختصاص یافت وآسفالت و احداث ۲ کیلومتر زیر اساس محور بزرگراهی جیرفت سه راهی ابارق با حضور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
عملیات اجرایی پروژه زمین چمن مصنوعی بزرگ فوتبال شهید شهسواری ناصرآباد کهنوج هم با اعتبار ۸ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت آغازشد.
هچنین ۵ زمین چمن مصنوعی گلهندبالی در روستاهای خشم شنبه، دوچاهی، چاهگز، بارگاه علیا و سهران افتتاح شد.
در رودبارجنوب هم چندین طرح با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در بخش مرکزی شهرستان رودبارجنوب به بهرهبرداری رسید.
دو طرح تولیدی و ورزشی در زرند نیز با سرمایهگذاری ۱۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به بهرهبرداری رسید.