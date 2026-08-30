به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای دو پروژه راهسازی در دو محور بزرگراهی جیرفت اختصاص یافت وآسفالت و احداث ۲ کیلومتر زیر اساس محور بزرگراهی جیرفت سه راهی ابارق با حضور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

عملیات اجرایی پروژه زمین چمن مصنوعی بزرگ فوتبال شهید شهسواری ناصرآباد کهنوج هم با اعتبار ۸ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت آغازشد.

هچنین ۵ زمین چمن مصنوعی گل‌هندبالی در روستا‌های خشم شنبه، دوچاهی، چاه‌گز، بارگاه علیا و سهران افتتاح شد.

در رودبارجنوب هم چندین طرح با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در بخش مرکزی شهرستان رودبارجنوب به بهره‌برداری رسید.

دو طرح تولیدی و ورزشی در زرند نیز با سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به بهره‌برداری رسید.