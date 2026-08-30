مردم همدان بار دیگر با حضور در قرار شبانه، عظمت حضور پرشور و حماسی خود را به رخ دشمنان کشیدند و بر ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم همدان دیشب در سالروز میلاد سراسر نور و سعادت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی(ص)، با حضور در خیابان‌ها و میادین و ابراز ارادت به رسول مهربانی‌ها، بر ادامه وحدت و انسجام ملی برای حفظ اسلام و انقلاب تأکید کردند.

میدان داری مردم همدان در خونخواهی رهبر شهید، لبیک به رهبر انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح و میهن اسلامی ادامه دارد، مردمی جانفدا که با حضور پرشور در شب‌های همدلی، ثابت کردند که برای اعتلای نام ایران، هیچ میدانی را خالی نمی‌گذارند.