به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ دوراهکی افزود: یکی از چالش‌های اصلی حوزه اشتغال استان، نبود تسهیلات کافی برای فروش و عرضه محصولات مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار بود که با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، این خلاء با ایجاد نمایشگاه دائمی کارآفرین برطرف شد.

وی با اشاره به آغاز به کار این نمایشگاه با حضور ۲۰ تن از بانوان سرپرست خانوار افزود: این مرکز تخصصی، فراتر از یک مکان فیزیکی، فضایی برای توانمندسازی است. در همین راستا، برگزاری کارگاه‌های تخصصی بازاریابی، بسته‌بندی و آموزش‌های نوین «توسعه محصول با هوش مصنوعی» در دستور کار قرار گرفته است تا فعالان این حوزه بتوانند محصولات خود را با استانداردهای بین‌المللی در پلتفرم‌های آنلاین عرضه کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن دعوت از تمامی صاحبان کسب‌وکارهای کوچک برای مراجعه به این مجموعه و عرضه محصولاتشان، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه این نمایشگاه انجام شده است و ان‌شاءالله در دهه فجر سال ۱۴۰۵، شاهد افتتاح نمایشگاه بزرگ‌تری با ظرفیت ۶۰ غرفه در سطح استان خواهیم بود که گام مؤثری در توسعه اقتصادی و خودکفایی کسب‌وکارهای کوچک استان خواهد بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم از افزایش ۶۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در سال جاری خبر داد و گفت: این افزایش اعتبار، تحول جدی در حوزه اشتغال استان ایجاد خواهد کرد.

پروانه اظهار داشت: حمایت از مشاغل خانگی یکی از راهبردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه اشتغال کشور است.

وی با اشاره به برنامه «هزار میدان و هزار بازار» افزود: یکی از سیاست‌های جدی ما، اتصال تولیدکنندگان مشاغل خانگی به پلتفرم‌های فروش آنلاین ملی و تقویت برندسازی، بسته‌بندی و بازاریابی محصولات است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در اقصی نقاط کشور عرضه کنند.

پروانه از برگزاری یک رویداد بزرگ اقتصادی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی، نمایشگاه استانی و سراسری مشاغل خانگی در منطقه پارس جنوبی برگزار خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: در این نمایشگاه که برای آبان یا آذرماه امسال برنامه‌ریزی شده است، تولیدکنندگان واجد شرایط مشاغل خانگی می‌توانند محصولات خود را به‌طور مستقیم به خانواده‌های بزرگ کارکنان صنعت نفت عرضه کنند.

فرماندار بوشهرهم از ایجاد یک مجموعه فاخر و دائمی برای عرضه محصولات کارگاه‌های خرد و مشاغل خانگی در مرکز استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از اقتصاد خانواده و تسهیل در فروش و صادرات تولیدات هنرمندان و کارآفرینان تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

مظفری با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در مسیر تقویت اقتصاد خانواده، اظهار داشت: حمایت از بنگاه‌ها و کارگاه‌های خرد اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی است که در این راستا سازمان فنی‌وحرفه‌ای و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر طی دو سال اخیر گام‌های عملیاتی و موثری برداشته‌اند.

فرماندار بوشهر بیان کرد: این مجموعه تخصصی با نگاه ویژه به زنجیره فروش و بازاریابی محصولات، بستری مناسب برای تمامی گروه‌های هدف از جمله بانوان هنرمند، هنرجویان فنی‌وحرفه‌ای، جامعه توانیابان بهزیستی، مددجویان کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار فراهم می‌کند تا محصولات خود را بی‌واسطه عرضه کنند.

مظفری افزود: علاوه بر بازار داخلی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای صادرات محصولات این کارگاه‌ها نیز صورت گرفته است که امیدواریم با نگاه حمایتی دولت، این اقدامات به شکوفایی اقتصادی خانواده‌های کارآفرین منجر شود.