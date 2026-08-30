مردم شهرستان پردیس در یکصد و هشتاد و دومین اجتماع شبانه خود، با تأکید بر تداوم حضور در میدان، این استمرار شش‌ماهه را نمادی از ایستادگی و اقتدار ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، شرکت‌کنندگان با اشاره به تداوم حضور مردم طی ۱۸۲ شب، این اجتماعات را بستری برای وحدت‌آفرینی، گفتمان‌سازی و حمایت از جبهه مقاومت دانستند و تأکید کردند: حضور مردم در میدان، پیام روشنی از انسجام و اقتدار ایران اسلامی به دشمنان دارد.

مردم پردیس، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین اولویت جامعه در شرایط کنونی عنوان کردند و خواستار پرهیز جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای از ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی شدند.