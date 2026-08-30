\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637\u200c\u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\n\u0628\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0631\u06cc\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0647\u0634\u062a\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0633\u0627\u0639\u062a \u0642\u0637\u0639\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0628\u0647 \u062a\u0641\u06a9\u06cc\u06a9 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a.\n