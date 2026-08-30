

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیمای استان گفت:برق خیابان‌های پاسداران و حافظ بیرجند صبح امروز قطع شد که با تلاش نیرو‌های اداره برق شهرستان مرتفع شد

دادگر افزود: در خیابان‌های پاسداران و حافظ به دلیل قرارگرفتن پرنده بین دو فاز برقدار از شبکه و عملکرد رله باعث قطع موقت برق شده که حدود نیم ساعت گذشته مرتفع شده است.