مردم شهرستان دماوند در یکصد و هشتاد و دومین شب حضور در «میدان ایستادگی»، با برگزاری مراسمی باشکوه، سالروز ولادت پیامبر رحمت (ص) را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان دماوند در یکصد و هشتاد و دومین اجتماع شبانه خود، با تجمعی گسترده در میدان ایستادگی، شادی‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) را جشن گرفتند.

حاضران در این مراسم با تأکید بر اهمیت تداوم این اجتماعات، میدان ایستادگی را محملی برای تجدید میثاق با ولایت و ابراز همبستگی در برابر تهدیدات دشمنان دانستند.