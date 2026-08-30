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مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران بر ممنوعیت کشت دوم برنج در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به پایان فصل کشاورزی در بسیاری از مناطق استان، درباره کشت دوم هشدار داد و گفت: با پایان رهاسازی آب از سدهای استان و ضرورت ذخیرهسازی منابع برای فصل کشاورزی آینده، از کشاورزان درخواست میشود از کشت دوم خودداری کنند.
داوودیان افزود: کشت دوم بدون توجه به ظرفیت منابع آبی میتواند در ادامه فصل سبب بروز خسارت ناشی از کمآبی در زمینهای کشاورزی شود.
وی درباره زمانبندی رهاسازی آب سدهای استان نیز گفت: دوره رهاسازی آب از سدهای مازندران از نیمه نخست اردیبهشت تا ابتدای مرداد یا نیمه مرداد است، بنابراین با پایان این دوره، برای کشت دوم رهاسازی جدیدی از سدهای استان نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تأکید کرد: رعایت الگوی مصرف و توجه به ظرفیت منابع آبی، بهویژه در شرایطی که استان با محدودیت منابع مواجه است، برای جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی ضروری است.