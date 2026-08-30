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حرم مطهر شاهچراغ (ع) در سالروز میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) و امام جعفر صادق (ع) سرشار از جشن و شادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛حرم مطهر شاهچراغ (ع) در سالروز میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) و امام جعفر صادق (ع) سرشار از جشن و شادی است.
صحن و سرای این آستان مقدس امروز مملو از حضور زائران و مجاورانی است که از دور و نزدیک برای عرض ارادت و شاد باش ولادت فخر کائنات و بنیانگذار مکتب تشییع به این سرای روحانی و ملکوتی آمدهاند.
برگزاری مراسم سخنرانی، مدیحه سرایی، آیین نقاره زنی، سلام خادم برپایی سفره صلوات و توزیع نقل و شیرینی از مهمترین برنامههای آستان احمدی و محمدی است.