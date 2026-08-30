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مردم استان همدان در تجمع شبهای اقتدار با سر دادن شعارهای حماسی، بر ضرورت همبستگی و همدلی میان تمام گروه های جامعه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم عنوان کردند مقاومت در برابر فشارهای دشمن تنها راه پیروزی است و با تجدید پیمان با آرمانهای امامین انقلاب، بر یکپارچگی و انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.
مردم دیار مادستان، تداوم حمایت از ارکان نظام و ایران اسلامی را راهی برای مقابله با تلاشهای دشمن در جهت تضعیف اراده ملی توصیف کردند.
شرکت کنندگان با حضور گسترده در تجمع شبهای اقتدار پیوند عمیق خود با وطن عزیزمان ایران را نشان دادند و تاکید کردند در مسیر عبور از بحرانها و تداوم انقلاب ایستادگی میکنند و ضمن تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کردند: تا زمانی که لازم باشد در میدان حضور خواهند داشت.