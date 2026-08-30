مردم قرچک در یکصد و هشتاد و دومین شب حضور، با تجمعی گسترده در میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر بر اقتدار ملی و تداوم وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان قرچک در اجتماعات شبانه در میدان‌های شهر روایتگر اقتدار و همبستگی ملت است، حضوری پرشورتر از پیش داشتند.

در این تجمع مردمی که در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد، شرکت‌کنندگان تأکید کردند که این اجتماعات در گذر زمان نه تنها کمرنگ نشده، بلکه به محملی پویا برای گفتمان‌سازی، وحدت‌آفرینی و تقویت پیوند‌های اجتماعی تبدیل شده است.

حاضران در این میدان، تداوم این حضور‌ها را نمادی از هوشیاری مردم و ابزاری مؤثر برای مقابله با تلاش‌های دشمن در جهت تضعیف انسجام ملی دانستند.